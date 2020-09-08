НАТО запланировало морскую операцию на Крайнем Севере

За Северным полярным кругом пройдет многонациональная операция, которую возглавят британские корабли. Маневры должны показать приверженность стран-союзников НАТО свободной навигации в регионе.

Фрегаты типа 23 HMS Sutherland и RFA Tidespring выйдут в море с эсминцем ВМС США Arleigh Burke и норвежским HNoMS Thor Heyerdahl. Поддержку с воздуха им обеспечит датская патрульная авиация, сообщили в пресс-службе Королевского военно-морского флота Великобритании.

Военная техника будет работать при минусовых условиях. Это поможет «еще больше улучшить понимание сложной окружающей среды, что поможет поддерживать мир в регионе».

Королевский флот и его союзники намерены «действовать бок о бок открытым и прозрачным способом». Это продемонстрирует приверженность союзников «сохранению мирной и свободной навигации для всех» в зоне, которая жизненно важна.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заметил, что военные самолеты НАТО регулярно появляются около российских границ. Они имитируют нанесение ракетных ударов.