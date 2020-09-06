Глава военного ведомства отметил, что раньше страны Запада в основном использовали для облета российских границ самолеты-разведчики, а не боевые единицы.

«Раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов», — заявил министр.

При этом он отметил, что количество самолетов НАТО около границ России выросло на 30% по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом августе российские военные фиксировали 87 полетов западной авиации, то на сегодняшний день их уже около 120.

В минувшую субботу министр обороны России Сергей Шойгу на церемонии завершения международных соревнований «АрМИ — 2020» рассказал, что Североатлантический альянс начал стягивать вооружение в страны Восточной Европы. Таким образом он нарушает стратегический баланс сил, который там установлен. Кроме того, Шойгу отметил достаточно агрессивное поведение американского флота в Черном море. По его словам, все это свидетельствует о желании милитаризировать регион.