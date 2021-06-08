НАТО выразил готовность защищать союзников от России и Белоруссии

Войска Североатлантического альянса готовы защищать своих союзников от неких угроз, которые якобы исходят от России, Китая и Белоруссии. Об этом в интервью газете La Repubblica заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО — оборонительный альянс, но мы начеку и, разумеется, готовы в чрезвычайной ситуации защищать любого своего члена от любой угрозы, исходящей от Минска или Москвы», — отметил Столтенберг.

По словам главы альянса, «укрепление сотрудничества России и Китая на политическом и военном уровнях», ужесточение форм терроризма и кибератаки сейчас представляют наибольшую угрозу НАТО. По словам Столтенберга, стратегию альянса в противостоянии обозначенным им вызовам обсудят на саммите военно-политического блока в Брюсселе на следующей неделе с участием президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Ранее Столтенберг призвал к диалогу с Россией, который «не является признаком слабости и позволит разобраться со сложными отношениями». Он уточнил, что вместе с Байденом они решили «сочетать с диалогом внешнюю защиту и сдерживание».