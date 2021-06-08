Столтенберг не счел диалог с Россией проявлением слабости

В НАТО указали на необходимость диалога с Россией. Это поможет разобраться со сложными отношениями и признаком слабости не является.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал об итогах встречи с президентом США Джо Байденом. Его слова привело РИА «Новости».

«Диалог с Россией — это не признак слабости. Мы сильны, мы едины. Мы должны говорить с Россией», — подчеркнул Столтенберг.

В Североатлантическом альянсе полагают, что даже при отсутствии веры «в лучшие отношения с Россией, нужно разобраться со сложными отношениями»,

Байден и Столтенберг, уточнил глава альянса, пришли к выводу о необходимости вести двойственную политику в отношении РФ. Внешнюю защиту и сдерживание стоит сочетать именно с диалогом.

Ранее генсек НАТО выступил за проведение заседания Совета России и НАТО как раз из-за ухудшившихся отношений сторон. Обсуждать нужно, по мнению Столтенберга, военные темы. Среди них — «достаточная прозрачность» военное деятельности, которая поможет избежать непреднамеренных происшествий на море и в воздухе. В РФ готовы к переговорам.