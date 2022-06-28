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    28 июня 2022, 08:47

    НАТО в новой концепции обратит внимание на связи Китая с Россией — СМИ

    Bloomberg: НАТО в новой концепции отметит укрепляющееся сотрудничество России и Китая

    Наза Салех Захи

    Североатлантический альянс в своей новой стратегической концепции назовет Китай систематическим вызовом. Также в документе отметят укрепляющиеся связи КНР и России. Об этом сообщило агентство Вlооmbеrg со ссылкой на источники, которые знакомы с ситуацией.

    «НАТО намерено назвать Китай „систематическим вызовом“, когда представит новые указания по политике на этой неделе, в то же время также подчеркнет углубляющееся сотрудничество Пекина с Россией», — сказано в материале агентства.

    Документ также затронет и другие опасения в отношении КНР. Например, в сферах дезинформации, кибербезопасности, контроля над критической инфраструктурой и соблюдения международного порядка.

    Агентство напомнило, что в предыдущей версии концепции — 2010 года — не был упомянут Китай, а Россия считалась партнером Альянса.

    Ранее СМИ писали, что в новую концепцию НАТО включат защиту суверенитета и территориальной целостности стран.