Североатлантический альянс в своей новой стратегической концепции назовет Китай систематическим вызовом. Также в документе отметят укрепляющиеся связи КНР и России. Об этом сообщило агентство Вlооmbеrg со ссылкой на источники, которые знакомы с ситуацией.

«НАТО намерено назвать Китай „систематическим вызовом“, когда представит новые указания по политике на этой неделе, в то же время также подчеркнет углубляющееся сотрудничество Пекина с Россией», — сказано в материале агентства.

Документ также затронет и другие опасения в отношении КНР. Например, в сферах дезинформации, кибербезопасности, контроля над критической инфраструктурой и соблюдения международного порядка.

Агентство напомнило, что в предыдущей версии концепции — 2010 года — не был упомянут Китай, а Россия считалась партнером Альянса.

Ранее СМИ писали, что в новую концепцию НАТО включат защиту суверенитета и территориальной целостности стран.