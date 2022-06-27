Новая стратегическая концепция НАТО будет включать защиту суверенитета и территориальной целостности стран — членов Альянса. Это будет одна из основных миссий организации. Об этом сообщила газета El País со ссылкой на источники.

Документ, разработанный для НАТО, одобрят в ходе встречи глав государств и правительств Альянса 28–30 июня в Мадриде. Издание написало, что включение данного принципа в стратегическую концепцию значит защиту НАТО автономных городов Сеута и Мелилья в Испании. Они находятся на границе с Марокко.

Пятая статья Североатлантического договора говорит, что нападение на любого члена Альянса будет рассматриваться как нападение на всех союзников. Это обязательство ограничивается так называемым евро-атлантическим пространством, исключая Мелилью и Сеуту. Новая стратегическая концепция поменяет ситуацию. Газета написала, что решение о включении защиты «территориальной целостности» в документ стало следствием ситуации на Украине.

Еще пока не достигнуты договоренности об увеличении общих фондов, НАТО получает ежегодно из них около 2,5 миллиарда евро. Альянс настаивает на серьезном увеличении этой суммы. Таким образом она могла бы нормально действовать во время чрезвычайных ситуаций.