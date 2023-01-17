17 января 2023, 09:46
НАТО уличили в незаинтересованности в мирном диалоге по Украине
Global Times: поставками оружия НАТО отдалило Россию и Украину от мирного диалога
Масштабные военные поставки НАТО для украинской армии серьезно уменьшают вероятность мирных переговоров с Россией. Об этом говорится в материале китайского издания Global Times.
«Агрессивная позиция НАТО в вопросах поставок вооружений все дальше уводит стороны от начала мирного процесса по урегулированию конфликта», — сказал один из профессоров Центра изучения России в шанхайском Восточнокитайском педагогическом университете Цуй Хэн.
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По его мнению, из-за стремления Альянса передать Украине все больше вооружений в ближайшее время ожидать переговоров не стоит.
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«Ослабление России и затягивание конфликта входит в список главных задач США в украинском кризисе», — отметил Хэн.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что передача еще большего количества Украине военной техники является кратчайшим путем к миру с Россией. Также он подчеркнул, что отношения Запада и России уже не станут прежними после завершения конфликта.
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