Мир 15 января 2023, 20:18 «Как раньше не будет». Глава НАТО отверг идею нормализации отношений Запада с Россией Глава НАТО Столтенберг: хороших отношений с РФ не будет и после окончания СВО на Украине РИА «Новости»

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нормализации отношений западных стран с Россией не стоит ожидать даже после окончания конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью газете Handelsblatt.

«Как раньше не будет. Даже если на Украине прекратят раздавать взрывы, не следует ждать, что наши отношения с Россией станут как прежде», — заявил он.

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Столтенберг также отметил, что «не следует недооценивать Россию», у которой в распоряжении находятся «серьезные ресурсы».

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Генсек назвал военную помощь Украине самым быстрым путем к миру. Поэтому, по его словам, он сейчас усиливает давление на федеральное правительство Германии с целью отправки ВСУ танков Leopard 2.

Глава альянса также прокомментировал угрозу ядерной эскалации. По его мнению, риск применения ядерного оружия низок.

Ранее стало известно, что немецкое правительство отказалось поставлять танки Украине «в одностороннем порядке». Замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что власти Германии обязаны организовать поставки различного оружия, помимо обещанных БМП Marder. ВСУ ждет помощи в виде танков, подлодок и ракет.