Мир 19 ноября 2022, 02:52 НАТО указали, как он должен реагировать на инцидент с ракетами в Польше Evrensel: НАТО должен применить пятую статью Устава против Украины после ЧП в Польше

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После инцидента с ракетами, выпущенными ВСУ и упавшими в Польше, НАТО обязан применить пятую статью Устава против Киева, который выступил против страны — члена альянса. Такое мнение высказал турецкий журналист Юджель Оздемир в колонке для издания Evrensel.

«Когда стало ясно, что ракеты были запущены с территории Украины, НАТО в нормальных условиях должен был задействовать пятую статью устава против Киева, который атаковал ее члена — Польшу. Однако ожидать подобных действий НАТО нереалистично», — написал автор материала.

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Оздемир считает, что запустив ракеты в сторону Польши, Украина устроила провокацию, направленную против России. План Украины провалился, самолет НАТО выяснил точку запуска ракет, и это была не Россия. США изначально опасались вовлечения НАТО в конфликт на Украине, поэтому президент Джо Байден не допустил, чтобы провокация перешла в полноценные военные действия.

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Отставной американский разведчик Скотт Риттер также считает, что президент Украины Владимир Зеленский попытался использовать ситуацию с падением ракет в Польше для втягивания НАТО в конфликт с Россией. Причиной этому стали удары российской армии по энергетическим объектам Украины.