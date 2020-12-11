Войска Североатлантического альянса проводят учения на море все ближе к российским границам. Об этом заявил начальник штаба Северного флота Владимир Гришечкин. Сейчас в Арктике нет вызовов, которые требуют применения военной силы.

«Он (Гришечкин — прим. ред.) детально остановился на анализе деятельности ВМС США и НАТО в Арктическом регионе, отметил увеличение интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенных вооруженных сил НАТО в данном регионе и смещение районов их проведения к границам РФ», — приводит РИА «Новости» текст релиза Северного флота.

На фоне расширения военного присутствия НАТО в регионе Северный флот вооружается новой техникой: атомными подводными лодки, фрегатами, десантными кораблями, ЗРК «Триумф» и «Панцирь» и береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион».

10 декабря в пресс-службе Черноморского флота сообщили, что российские корабли проведут совместные учения с военными стран НАТО впервые за последние 10 лет. Помимо США и Великобритании, в мероприятии примут участие Китай, Япония, Турция, Филиппины, Малайзия, Индонезия и Шри-Ланка.