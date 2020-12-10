ВМФ России проведет учения с НАТО впервые за 10 лет

Российские корабли Военно-морских сил проведут совместные учения с военными стран НАТО. Такая отработка боевых навыков состоится впервые за прошедшие 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

«В учении, <…> кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, Морские силы самообороны Японии, ВМС Турецкой Республики, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии», — привело РИА «Новости» выдержку из релиза.

В пресс-службе добавили, что к отработке навыков присоединятся ВМС Индонезии и Шри-Ланки. Учения «АМАН-2021» решили провести в феврале в акватории пакистанского портового города Карачи. От России на военные учения отправится отряд разминирования, а также подразделение морской пехоты. Кроме того, страну будут представлять вертолет морского базирования, фрегат, патрульный корабль и спасательное буксирное судно.

Последний раз совместные учения ВМФ России и стран НАТО проходили в 2011 году. Они назывались «Болд монарх» и были развернуты у берегов Испании.