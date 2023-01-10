Мир 10 января 2023, 23:07 НАТО проведет военные учения на территории Косова Глава Минобороны Косова Мехай: НАТО проведет военные учения на непризнанной территории РИА «Новости»

Читать 360tv в

НАТО собирается провести военные учения Defender Europe 23 на территории Косова в 2023 году. Такое заявление во вторник, 10 января, сделал глава Минобороны непризнанного образования Арменд Мехай в социальных сетях.

Он отметил, что Косово войдет в число стран, которые примут эти учения. В них будут участвовать более 1,3 тысячи представителей Сил безопасности непризнанной территории. По его словам, основными задачами образования в учениях НАТО будут повышение оперативной совместимости, проверка возможностей пехоты и медицинской поддержки.

Реклама

«Силы безопасности Косова бок о бок с американскими силами и другими союзниками завершают этап планирования совместных учений Defender Europe 23», — сказал Мехай.

Реклама

Группа планирования косовских Сил безопасности вместе с американскими представителями и другими союзниками проводит заключительную конференцию по планированию учений в Будапеште, добавил он.

Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что действия стран Запада привели к обострению конфликта на Украине и в непризнанном Косове.