МИД Австрии: ЕС точно не будет вводить санкции против России до прояснения ситуации с Навальным

Евросоюз не может бездоказательно ввести санкции в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Такое мнение высказал глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

По его словам, какие-то меры возможны. Он напомнил о существующем режиме ЕС против распространения химического оружия. Однако все будет зависеть от итогов расследования.

«Но, конечно, мы не можем просто так объявить о санкциях без доказательств. Нужно знать, кто несет ответственность за произошедшее», — заявил Шалленберг в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он отметил, что на данный момент все появляющаяся информация говорит о некой причастности к случившемуся государственных органов. При этом данная история с Навальным не является внутренним делом России, считает глава МИД Австрии.

«Москва сейчас должна дать ясность, это в ее собственных интересах, в том что касается отношений с Евросоюзом и партнерскими государствами», — подчеркнул Шалленберг.

Алексея Навального госпитализировали в больницу Омска 20 августа, после того как ему стало плохо в самолете. Немецкие специалисты заявили, что в организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок», который обладает нервно-паралитическим действием. Российские медики, к которым в начале поступил Навальный, утверждают, что никаких ядов не находили.