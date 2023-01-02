Мир 02 января 2023, 07:19 НАТО призвало готовиться к затяжному конфликту на Украине Генсек НАТО Столтенберг: ЕС и США нужно готовиться к затяжному конфликту на Украине РИА «Новости»

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Европе и США необходимо быть готовыми к длительному конфликту на Украине. Об этом изданию BBC News заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Пока мы не видим никаких возможностей уступок со стороны России, поэтому НАТО и Европе нужно готовиться к затяжному конфликту», — сказал он.

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Столтенберг подчеркнул, что успехи украинских военных на фронте не должны создавать ложную иллюзию о том, что они сумеют победить Россию в ближайшее время.

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«Россия провела волну мобилизации и полностью обучила новых военных. Все готовит о том, что РФ готовит новую попытку наступления на Украину», — продолжил он.

При этом генсек НАТО выразил уверенность, что украинский кризис, скорее всего, завершится подписанием мирного договора.

Ранее Столтенберг заявил, что кратчайшим путем к миру на Украине станет более активная ее военная поддержка со стороны НАТО.