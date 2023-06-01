Мир 01 июня 2023, 02:05 НАТО придумал особый план на случай прямого столкновения с Россией RS: НАТО подготовил секретный план на случай столкновения с РФ РИА «Новости»

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Североатлантический альянс создал секретный план на случай военного столкновения с российской стороной. Об этом в своем материале заявил обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис.

Он отметил, что на ожидаемом саммите НАТО в Вильнюсе поступит предложение по одобрению «тысячи страниц секретных военных планов», где впервые со времен холодной войны будет детально проработан сценарий прямого столкновения с Москвой.

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По словам обозревателя, постоянные военные представители в штаб-квартире альянса в Брюсселе и прочие высокопоставленные лица блока создали эти документы без независимых экспертов и за закрытыми дверями.

Дэвис объяснил, что после начала украинского конфликта демократический обзор альянса под угрозой. В долгосрочном военном планировании НАТО наблюдается «отсутствие прозрачности».

В том числе журналист напомнил слова председателя Военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра. Еще 10 мая он предупредил, что блоку следует быть готовым к возможному столкновению с Россией в любой момент.

Французский лидер Эммануэль Макрон ранее заявил, что его российский коллега Владимир Путин буквально«разбудил» НАТО «сильнейшим электрошоком», когда начал специальную военную операцию на Украине. Несмотря на это, президент пятой республики намерен и дальше поставлять оружие киевскому режиму.