Мир 22 июля 2023, 15:44 «Они напуганы». В США указали на шок НАТО из-за действий Путина Экс-разведчик Риттер заявил, что НАТО запаниковал из-за риска обвала фронта и разгрома ВСУ РИА «Новости»

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Перспектива перехода российской армии в контрнаступление в зоне боевых действий на Украине серьезно обеспокоила НАТО. Об этом в эфире YouTube-канала Gegenpol сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«В НАТО верили, что Украина сумеет победить в сражениях, и поэтому контингент в Польше не укрепляли. Очевидно, что этого уже не случится, и поэтому членам альянса предстоит встретиться с российскими военными прямо рядом со своими границами. Они напуганы», — сказал он.

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Бывший разведчик отметил, что западные страны совсем не ждали появления у своих восточных рубежей столь мощного противника.

«Теперь США нужно срочно принять меры по усилению собственных подразделений в Польше, чтобы не допустить панику внутри НАТО», — добавил военный эксперт.

Ранее Риттер заявил, что западные регионы Украины по результатам противостояния с Россией перейдут к Венгрии, Румынии и Польше.