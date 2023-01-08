Мир 08 января 2023, 09:14 НАТО предрекли распад из-за призывов Зеленского National Review: намерение Зеленского вовлечь НАТО в конфликт приведет Альянс к распаду РИА «Новости»

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Желание украинского президента Владимира Зеленского увеличить объемы поддержки со стороны НАТО и привлечь блок к прямому конфликту с Россией приведет Альянс к распаду. Об этом в статье для издания National Review написал журналист Майкл Брендан Догерти.

«Кризис на Украине не только не укрепил НАТО, но и обнажил все внутренние проблемы в Альянсе, изменив представление о нем», — считает Догерти.

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Журналист подчеркнул, что риторика Зеленского о роли западных инвестиций в Украину направлена на получение еще большей финансовой поддержки.

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«Однако вовлечение Альянса в боевые действия в Европе принесет не только огромные расходы, но и обострит отношения между его членами», — добавил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал США и Европу готовиться к тому, что конфликт на Украине затянется на длительное время.

При этом он выразил уверенность, что этот кризис в любом случае завершится подписанием мирного соглашения между Россией и Украиной.