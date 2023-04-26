Мир 26 апреля 2023, 20:39 НАТО поставил ВСУ 30 танков РИА «Новости»: страны НАТО отправили на Украину через Румынию 6 Leopard и 24 Т-72 Википедия

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Страны НАТО передали Вооруженным силам Украины 30 танков для доукомплектования танкового батальона в Одесской области. Об этом сообщил РИА «Новости» сотрудник российских силовых структур.

«По сведениям, полученным от источников в ВСУ, в Подольске в Одесской области в настоящий момент проходит доукомплектование и слаживание танкового батальона расквартированной там 21-й бригады ВСУ на базе 11-го отдельного батальона морской пехоты. Его численность составляет до 300 человек», — сказал он.

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Украинские военные получили для оснащения батальона тяжелой техникой 24 танка Т-72 и шесть танков Leopard. Их поставляли через Румынию.

По словам собеседника издания, для размещения личного состава не хватило двух корпусов казарм, поэтому было принято решение развернуть рядом палаточный лагерь.

Великобритания подтвердила отправку тысячи снарядов для танков Challenger 2 для Вооруженных сил Украины. В их числе были боеприпасы с обедненным ураном.