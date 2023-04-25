25 апреля 2023, 18:53
Британия подтвердила отправку Украине снарядов с обедненным ураном
Великобритания направила ВСУ снаряды с ураном и не будет отслеживать их применение
Великобритания направила для ВСУ тысячи снарядов для танков Challenger 2. В их числе есть и боеприпасы с обедненным ураном. Заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи так ответил на вопрос депутата шотландской партии «Альба», передал ТАСС.
«Мы направили тысячи комплектов снарядов для Challenger 2 на Украину, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном», — отметил Хиппи.
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Он подчеркнул, что не назовет показателей использования поставленных комплектов, ссылаясь на соображения оперативной безопасности.
В британском военном ведомстве заявили, что не отслеживают использование снарядов и не берут на себя обязательств по ликвидации последствий применения боеприпасов.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий собирался создать в стране производство снарядов для американских танков Abrams с обедненным ураном.
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