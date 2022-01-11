НАТО отказался возвращаться к конфигурации 1997 года

Страны Североатлантического альянса (НАТО) не намерены возвращаться к конфигурации 1997 года. Ранее с таким предложением выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Позицию НАТО озвучила постоянный представитель США при организации Джулианн Смит, сообщило РИА «Новости».

«НАТО не вернется к конфигурации 1997 года», — подчеркнула она.

Россия и страны альянса подписали в мае 1997 года Основополагающий акт. Он предполагал, что стороны «не рассматривают друг друга как противников». В документе также говорилось о создании «механизмов для консультаций, координации и совместных действий».

Накануне российско-американских переговоров по гарантиям безопасности замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил мнение о том, что НАТО пора «собирать манатки и возвращаться к границам 1997 года». Альянс, по его словам, больше не сможет отодвигать Россию на второй план в европейской и международной политике.

На состоявшейся в Женеве встрече РФ и США так и не договорились по вопросу о нерасширении НАТО.