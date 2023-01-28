Мир 28 января 2023, 20:23 НАТО обвинили в движении к прямому военному конфликту с Россией Сенатор Пушков: НАТО на всех парах идет к прямому военному конфликту с Россией РИА «Новости»

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Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сравнил происходящее в Европе безумие с периодом перед Первой мировой войной. Об этом он сказал в своем Telegram-канале.

«Охватившее ныне Запад безумие сродни тому, что охватило Европу накануне Первой мировой, когда стороны безудержно стремились сцепиться друг с другом», — сказал он.

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По его словам, теперь Запад неудержимо рвется сцепиться с Россией, открыто говоря про противостояние. Пушков отметил, что «только слепой не видит», как НАТО на всех парах идет к прямому военному конфликту с РФ. Участники альянса отметают все наложенные самим блоком ограничения и пределы поддержки киевского режима, подчеркнул сенатор.

Он напомнил, как полгода назад президент США Джо Байден говорил, что поставка танков будет означать третью мировую войну. Но этот этап уже прошли, а американская администрация обсуждает поставку Украине боевых самолетов. Рациональность лидеров Западной Европы давно исчезла, а уроки прошлого забыты, заключил сенатор.

Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе выступления на Парламентской ассамблее Совета Европы попросила страны Европы поддержать Украину и нарастить поставки оружия. С трибуны она сказала: «Мы воюем с Россией, а не друг с другом». После этого МИД ФРГ попытался оправдать слова Бербок.