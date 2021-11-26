Военный эксперт Дандыкин заявил, что ЧФ готов встретить американский эсминец в Черном море

Эсминец ВМС США Arleigh Burke прибыл в акваторию Черного моря. Однако Черноморский флот полностью готов к этому, заявил в интервью «ПолитЭксперту» военный специалист Василий Дандыкин.

Arleigh Burke будет патрулировать Черное море, заменив USS Porter и USS Mount Whitney. В США заявили, что корабль будет следить за «стабильностью и безопасностью» в регионе вместе с партнерами по НАТО.

Дандыкин назвал подобные действия со стороны США провокацией.

«Черноморский флот готов, вскоре он будет получать очередную порцию новых кораблей. Это достаточно напряженная обстановка, к которой нельзя привыкнуть, но к которой готовы моряки», — уверен эксперт.