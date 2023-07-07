Мир 07 июля 2023, 10:54 НАТО не выбрал формы сотрудничества для предложения Украине на саммите в Вильнюсе WP: страны НАТО не согласовали, что предложить Украине на саммите в Литве РИА «Новости»

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Страны НАТО пока не пришли к единому мнению при выборе форм сотрудничества для предложения Украине на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе 11–12 июля. Об этом сообщила газета The Washington Post.

В статье обратили внимание, что страны НАТО настроены на развитие с Украиной пактов о взаимной обороне. Многие члены альянса не видят возможности даже поднимать вопрос вступления страны в организацию до завершения конфликта.

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Кроме того, в НАТО усомнились в готовности Украины к членству из-за нерешенной проблемы хронической коррупции.

Газета напомнила, что американские власти уже несколько месяцев делают попытки сосредоточить внимание киевских властей на гарантиях безопасности, а не на расширении альянса. Долгосрочные пакты о безопасности предложили в качестве альтернативы членству в НАТО.

Ранее научный сотрудник американского аналитического центра Дэниел Депетрис определил вступление Украины в НАТО как провокацию для России.