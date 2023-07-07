Мир 07 июля 2023, 09:00 Вступление Украины в НАТО сочли провокацией для России Аналитик Депетрис назвал вступление Украины в НАТО провокацией для России РИА «Новости»

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Вступление Украины в НАТО может спровоцировать Россию. К такому выводу пришел научный сотрудник американского аналитического центра Дэниел Депетрис в статье для Financial Times.

По мнению политического аналитика, очевидно, что введение Украины в НАТО нецелесообразно. Он подчеркнул, что немедленное членство Украины в НАТО станет провокацией.

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«Несмотря на то, что альянс поддерживает украинскую армию, он старается избегать шагов, которые могут привести к прямому конфликту с Россией», — написал Депетрис.

Политолог напомнил, что среди стран Запада есть те, кто приветствуют вступление официального Киева в Североатлантический альянс.

В качестве примера он привел поддержку этой идеи в Эстонии и во Франции.

Ранее НАТО уличили в готовности ввести войска на Украину. С таким заявлением выступил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.