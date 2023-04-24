Мир 24 апреля 2023, 18:35 НАТО назвали инструментом конфронтации и машиной войны Песков заявил, что НАТО создавали как машину войны и инструмент конфронтации РИА «Новости»

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НАТО никогда не был инструментом мира. Изначально Североатлантический альянс создавали как «машину войны». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на марафоне «Знание. Первые»

«НАТО — это не инструмент мира, это инструмент конфронтации», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Он подчеркнул, что военные блок задумывали, спроектировали и исполнили именно в подобном ключе.

«Это машина войны. И она все время приближалась к нашим границам», — заметил Песков.

Запад, напомнил он, обманул последнего лидера СССР Михаила Горбачева, пообещав не расширять НАТО.

«НАТО даже после [развала] Советского Союза, уже когда появилась Россия, расширялся в сторону границ России со своим военным потенциалом шесть раз», — обратил внимание пресс-секретарь Владимира Путина.

Горбачева он назвал доверчивым человеком, который был у власти в период «медового месяца» с западными странами.

Ненависть Запада к России Песков сравнил с болезнью и отметил, что она обязательно пройдет.