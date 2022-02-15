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    15 февраля 2022, 20:08

    Путин напомнил, как НАТО 30 лет обещал не расширяться на восток

    Путин: нам 30 лет говорят, что НАТО не будет расширяться

    Ольга Назаркина

    НАТО продолжает расширяться в сторону границ России, хотя в альянсе не один десяток лет уверяют, что этого не происходит, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что несмотря на обещания, реальность говорит об обратном.

    Путин напомнил, как НАТО 30 лет обещал не расширяться на восток

    Вопрос о расширении НАТО Путин обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем. Президент обратил внимание на слова Шольца о перспективах вступления Украины в альянс, сообщило РИА «Новости».

    «Вот вы сказали замечательную фразу: „Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО“. Что значит „говорят“? Мы же с вами должны понимать, что такое „говорят“ в межгосударственных отношениях», — сказал Путин.

    Он напомнил, что России уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще, ни на один дюйм в сторону российских границ.

    «А сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома», — подчеркнул президент.

    Ранее Россия выдвинула США и НАТО свои требования по гарантиям безопасности. Одним из главных требований страны был отказ альянса от расширения на восток.