Путин напомнил, как НАТО 30 лет обещал не расширяться на восток

НАТО продолжает расширяться в сторону границ России, хотя в альянсе не один десяток лет уверяют, что этого не происходит, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что несмотря на обещания, реальность говорит об обратном.

Вопрос о расширении НАТО Путин обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем. Президент обратил внимание на слова Шольца о перспективах вступления Украины в альянс, сообщило РИА «Новости».

«Вот вы сказали замечательную фразу: „Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО“. Что значит „говорят“? Мы же с вами должны понимать, что такое „говорят“ в межгосударственных отношениях», — сказал Путин.

Он напомнил, что России уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще, ни на один дюйм в сторону российских границ.

«А сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома», — подчеркнул президент.

Ранее Россия выдвинула США и НАТО свои требования по гарантиям безопасности. Одним из главных требований страны был отказ альянса от расширения на восток.