National Interest назвал российские ледоколы самым мощным оружием в Арктике

Он заявил, что Россия собирается «захватить» Арктический регион, для чего она использует не гиперзвуковое оружие или самолеты-невидимки, а ледоколы типа «Арктика».

По его словам, что у разработанной в 70-х «Арктики» двойной корпус: толстый наружный, позволяющий крушить лед, и еще более толстый внутренний, между которыми в качестве балласта используется морская вода. Ларсон также напомнил, что ледоколы не таранят лед, а взбираются на него и продавливают своим весом, при этом хоть у «Арктики» и медленная скорость, он способен колоть лед толщиной три метра.

Судно также способно выпускать струю горячего пара, что истончает лед и позволяет работать более точечно. Эксперт особенно подчеркнул, что на «Арктике» имеется ядерная силовая установка, которая приводит в действие три гребных винта.

«„Арктика“ обладает практически неограниченной дальностью хода, поскольку не нуждается в дозаправке», — отметил он, указав, что даже авария не станет большой проблемой для экипажа, так как ремонт можно провести в открытом море.

«Любой стране, проявляющей интерес к Арктике, придется ломать лед. Победу одержит тот, кто доберется туда первым. А у Москвы есть большие преимущества», — заключил эксперт.

В последнее время возобновилась дискуссия США и России насчет влияния в Арктике. В прошлом месяце Госдеп США обвинил Россию в наращивании военного присутствия в этом регионе, что ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике. В свою очередь, Россия заявила, что не собирается спокойно смотреть, если кто-то решит проверить ее готовность защищать национальные интересы в Арктике.

Накануне американский президент Дональд Трамп поручил построить ледокольный флот к 2029 году для того, чтобы составить конкуренцию России.