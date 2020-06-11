США построят ледокольный флот

Америка уже работает над тремя ледоколами. Сколькими ледоколами обзаведется США, решится в ближайшие два месяца. Штаты намерены построить средние и тяжелые корабли.

Строительство ледоколов непосредственно связано с действиями России и Китая в Арктике, написал журнал Defense News. В Вашингтоне считают, что российские военные угрожают интересам США, поскольку «покушаются» на Гренландию и регулярно «кошмарят» Фареро-Исландский рубеж.

В апреле 2019 года Береговая охрана США подписала контракт с VT Halter Marine на 746 миллионов долларов. Документ обязует детально спроектировать и построить первый тяжелый ледокол. Предположительно, он будет атомным, как и отечественные.