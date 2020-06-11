США построят ледокольный флот
Президент США Дональд Трамп поручил построить ледокольный флот к 2029 году. Только так получится на равных конкурировать с Россией в Арктике. Об этом говорится в письме, которое американский лидер отправил в Пентагон, министерство торговли и министерство внутренней безопасности, сообщил сайт «Утро.ру».
Америка уже работает над тремя ледоколами. Сколькими ледоколами обзаведется США, решится в ближайшие два месяца. Штаты намерены построить средние и тяжелые корабли.
Строительство ледоколов непосредственно связано с действиями России и Китая в Арктике, написал журнал Defense News. В Вашингтоне считают, что российские военные угрожают интересам США, поскольку «покушаются» на Гренландию и регулярно «кошмарят» Фареро-Исландский рубеж.
В апреле 2019 года Береговая охрана США подписала контракт с VT Halter Marine на 746 миллионов долларов. Документ обязует детально спроектировать и построить первый тяжелый ледокол. Предположительно, он будет атомным, как и отечественные.