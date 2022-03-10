«Настолько не любить свой народ». Действия националистов на Украине сравнили с фашизмом

Власти Украины не контролируют националистические силы в стране. Из-за этого любые договоренности по гуманитарным коридорам бесперспективны, заявил в беседе с «360» политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Украинская сторона уже несколько раз соглашалась на организацию эвакуации, но потом отказывалась открывать коридоры для вывоза мирных жителей.

«Украинская власть не контролирует националистические силы, которые сейчас представлены батальонами „Айдар“* и „Азов“**. И не способны надавить, чтобы те позволили мирным гражданам выходить через гуманитарные коридоры. <…> И в принципе, перспективы я не вижу», — пояснил Михайлов.

Россия, добавил он, организовывает открытие коридоров, объявляет «режим тишины». Но Украина использует подобное для передислокации, укрепления боевых точек и сбора мирного населения в качестве «живого щита».

«Они (ВСУ — прим. ред.) находят, где люди собираются: там подвалы, дома. Где дети находятся. Именно в этих местах они устанавливают огневые точки. Это, конечно, катастрофа, это фашизм. Даже не знаю, делали ли так фашисты в Германии. Может, и они не настолько были жестоки. Настолько не любить свой народ», — сказал политолог.

На Украине, напомнил он, уже заявляли, что на восточных территориях страны живут русские, которых «надо уничтожать». А перед националистами в случае захвата Донбасса стояла задача уничтожить все население.

*Батальон «Айдар» — запрещенная в России экстремистская организация.

**Батальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.