Власти Изюма не сказали жителям о гуманитарном коридоре

В Изюме власти не стали предупреждать местных жителей об организованном гуманитарном коридоре. Ранее в МИД РФ подчеркивали, что информацию об эвакуации на Украине скрывают намеренно.

Об отсутствии каких-либо уведомлений о гуманитарном коридоре в Изюме РИА «Новости» рассказал сложивший оружие украинский военный.

«Оказывается, был 12-часовой коридор для вывода техники и мирного населения из города Изюм. Но нам это преподнесли, как российские войска просят для себя зеленый коридор, чтобы уйти… Это не доводилось в массы, не доводилось до населения. Люди даже не знали, что есть зеленый коридор», — сказал он.

В перешедшие под контроль Вооруженных сил РФ населенные пункты Изюмского района российские военные уже привезли продукты и предметы первой необходимости. Люди здесь находились на грани гуманитарной катастрофы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что проведению эвакуации мирных жителей на Украине мешают националисты.

С просьбой об эвакуации в Россию обратились порядка двух миллионов человек. На территорию РФ перешли порядка 140 тысяч.