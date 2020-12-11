Украина намерена настаивать на выводе российских войск из Приднестровья

Украинские власти продолжат поддерживать территориальную целостность Молдавии и настаивать на выводе российских войск из Приднестровья. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время своего визита в Молдавию.

В Кишиневе Кулеба находится с рабочим визитом, ранее глава украинского внешнеполитического ведомства встретился с молдавским коллегой Аурелием Чокоем.

«Мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдавии в процессе приднестровского урегулирования и совместно настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровья», — приводит слова Кулебы пресс-служба МИД Украины.

Стороны также обсудили визит избранного президента Майи Санду на Украину. Эта поездка станет ее первым зарубежным визитом на посту главы государства. Кулеба также предложил Санду принять участие в деятельности инициированной Украиной Крымской платформе.

Избранный президент Молдавии Майя Санду предложила вывести из Приднестровья российских миротворцев и оставить вместо них гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Ранее политик заявила, что урегулирование ситуации в регионе должно предусматривать полный вывод российских миротворцев. Действующий глава Молдавии Игорь Додон назвал этот шаг серьезной ошибкой. Российская сторона в свою очередь отметила, что изменение статуса-кво в Приднестровье может привести к значительной дестабилизации ситуации.