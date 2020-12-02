Избранный президент Молдавии Майя Санду предложила вывести из Приднестровья российских миротворцев и оставить вместо них гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Ранее политик заявила, что урегулирование ситуации в регионе должно предусматривать полный вывод российских миротворцев. Однако Москва с этим не согласна.

«В Приднестровье давно нет опасности военных действий, миротворческую миссию нужно сделать гражданской под эгидой ОБСЕ. Это позиция Молдовы, которую я подчеркиваю», — заявила Санду РИА «Новости».

По ее мнению, российскую группу власти Молдавии в регион не приглашали. А поэтому считают, что российские миротворцы должны уйти.

Гарантия мира

Ранее действующий глава Молдавии Игорь Додон негативно прокомментировал слова избранного президента о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Додон назвал их серьезной ошибкой. Российская сторона в свою очередь отметила, что изменение статуса-кво в Приднестровье может привести к значительной дестабилизации ситуации. В МИД России полагают, что заявление Санду подрывает усилия по мирному урегулированию.

Однако российские миротворцы территорию покидать не планируют. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Мы на это не пойдем. Создать еще одну горячую точку, где будут страдать люди с русским паспортом, наверное, никто не позволит», — цитирует Клинцевича «Газета.ru».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОДКБ напомнил, что цель миротворцев — не допустить «нового всплеска кровавого конфликта». Лавров отметил, что именно российские военные остановили горячую фазу конфликта в регионе. С тех пор они держат его в «замороженном, но не смертельном состоянии».

В том, что миротворцы нужны в Приднестровье, уверен и депутат Верховного совета ПМР Андрей Сипченко. В разговоре с «360» он назвал их «гарантами обеспечения мира».

«Мне тяжело об этом говорить. Для подавляющего большинства населения Приднестровья это просто аксиома. До окончательного урегулирования конфликта миротворцы должны находиться здесь», — подчеркнул Сипченко.

Путь в войне

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал слова Санду провокацией. Он также уверен, что российским войскам рано покидать регион.

Это провокационное заявление со стороны Санду. Мы исходим из того, чтобы сначала был окончательно урегулирован конфликт между Приднестровьем и Молдавией, то есть власти Молдавии должны сесть за стол переговоров с руководством Приднестровья и снять все существующие разногласия, в том числе вопрос социального обеспечения Антон Морозов.

Собеседник «360» добавил, что до сих пор эти вопросы находятся в ведении России — она поставляет в регион газ, за который Кишинев платить отказывается.

«По сути, народ Приднестровья брошен Кишиневом и никак не поддерживается. До того, как выведут миротворцев, необходимо снять все разногласия. Тогда этот вопрос будут рассматривать. Если сейчас просто взять и вывести войска, то можно вернуться к конфликту 90-х годов. Тогда там была кровопролитная война. Конечно, Россия такого сценария не допустит», — отметил Морозов.

Политический заказ Запада

Морозов считает, что Санду выполняет политический заказ западных противников России, которые стараются максимально дестабилизировать ситуацию вокруг Москвы и создать так называемый «пояс нестабильности».

«Это целенаправленная политика, направленная на сдерживание развития страны. Она последние годы активно реализуется. Это и Украина, и Грузия, и Белоруссия, и Прибалтика, где массово нарушаются права русскоязычных граждан, и так далее. Это отвлекает нас от решения своих проблем», — добавил депутат.

По его словам, ситуация в Приднестровье сейчас действительно накаляется. И происходит это именно за счет того, что к власти пришли прозападные силы, которые будут действовать в основном в интересах Запада, игнорируя интересы и Молдавии, и Приднестровья.

Надеюсь, что здравого смысла хватит у всех сторон и мы не допустим развития сценария по пути войны и кровопролития Антон Морозов.

«Своих не бросаем»

Около 60% Приднестровья населяют русские и украинцы. Жители этой территории добивались выхода из состава Молдавии еще до того, как распался СССР. По словам Сипченко, Россия чувствует ответственность за то, что происходит в постсоветском пространстве, и за граждан, которые там проживают. С этим согласен и Морозов.

Там живет много людей с российскими паспортами. Это русские люди, которые хотят жить с нами. А мы своих не бросаем Антон Морозов.

В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной территорией. В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в регионе. Мир поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и 10 военных наблюдателей от Украины.