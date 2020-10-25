Наследники главы Samsung выплатят рекордно высокие налоги

Наследники заплатят около девяти миллиардов долларов в качестве налогов на наследство только за акции. Эксперты предполагают, что сын и две дочери миллиардера выберут опцию выплачивать сумму в течение нескольких лет. Согласно законам страны, наследники вправе воспользоваться рассрочкой на выплату налога на срок до пяти лет.

Председатель Samsung Ли Гон Хи умер в возрасте 78 лет. Он был вторым председателем корейской компании по производству электроники в 1987 после своего отца и основателя группы. Ли Гон Хи превратил компанию своего отца из малоизвестной фирмы в мирового флагмана по производству высокотехнологичного оборудования.

Ли Гон Хи оставил после себя большое наследство, только фондовых активов — на сумму около 15,9 миллиарда долларов.

У Ли Гон Хи остались вдова, сын и две дочери. Старшая дочь Ли Бу Чжин руководит сетью отелей Samsung Hotel Shilla, а средняя отвечает за Благотворительный фонд Samsung. Третья дочь Ли Юн Хен покончила с собой в 2005 году. В 2014-м контроль над корпорацией перешел к сыну предпринимателя и вице-президенту дочерней компании группы, Samsung Electronics, Ли Чжэ Ену. Он считается преемником.

Ли Гон Хи попал в больницу в 2014 году после острого сердечного принципа. С тех пор он лежал в бессознательном состоянии в эксклюзивной зоне медицинского центра Илвон-Донг в Сеуле. Там бизнесмен и умер.