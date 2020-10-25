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    25 октября 2020, 12:53

    Наследники главы Samsung выплатят рекордно высокие налоги

    Алена Макаренко

    Дети главы Samsung Ли Гон Хи, который умер 25 октября, заплатят рекордно высокие для Республики Корея налоги на наследство. Об этом сообщило Yonhap News Agency со ссылкой на источники.
    Наследники главы Samsung выплатят рекордно высокие налоги

    Наследники заплатят около девяти миллиардов долларов в качестве налогов на наследство только за акции. Эксперты предполагают, что сын и две дочери миллиардера выберут опцию выплачивать сумму в течение нескольких лет. Согласно законам страны, наследники вправе воспользоваться рассрочкой на выплату налога на срок до пяти лет.

    Председатель Samsung Ли Гон Хи умер в возрасте 78 лет. Он был вторым председателем корейской компании по производству электроники в 1987 после своего отца и основателя группы. Ли Гон Хи превратил компанию своего отца из малоизвестной фирмы в мирового флагмана по производству высокотехнологичного оборудования.

    Ли Гон Хи оставил после себя большое наследство, только фондовых активов — на сумму около 15,9 миллиарда долларов.

    У Ли Гон Хи остались вдова, сын и две дочери. Старшая дочь Ли Бу Чжин руководит сетью отелей Samsung Hotel Shilla, а средняя отвечает за Благотворительный фонд Samsung. Третья дочь Ли Юн Хен покончила с собой в 2005 году. В 2014-м контроль над корпорацией перешел к сыну предпринимателя и вице-президенту дочерней компании группы, Samsung Electronics, Ли Чжэ Ену. Он считается преемником.

    Ли Гон Хи попал в больницу в 2014 году после острого сердечного принципа. С тех пор он лежал в бессознательном состоянии в эксклюзивной зоне медицинского центра Илвон-Донг в Сеуле. Там бизнесмен и умер.