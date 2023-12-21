Армия 21 декабря 2023, 06:17 ВСУ не смогли набрать группу танкистов на обучение в Германии Die Welt: ВСУ не хватило танкистов для обучения работе с Leopard в Германии РИА «Новости»

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В Вооруженных силах Украины особенно остро встала проблема нехватки личного состава. Армия не смогла набрать группу танкистов на обучение работе с Leopard 2 в Германии, сообщил собственный корреспондент Die Welt в Киеве Пауль Ронцхаймер.

Поставленная президентом Украины Владимиром Зеленским задача мобилизовать 450 тысяч новобранцев, по словам журналиста, поразила украинцев. Пауль Ронцхаймер заявил, что непонятно, кого призывать, ведь дефицит пригодных к службе мужчин возник уже давно.

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«Мы слышим, например, также из Германии, что в учебных центрах, где, к примеру, проводится обучение на танках Leopard 2, в настоящее время занято лишь около половины мест. Это означает, что на данный момент не хватает людей для обучения», — сказал он.

Пауль Ронцхаймер заявил, что это станет большой проблемой, если боевые действия затянутся. В таком случае успех зависит от того, сколько солдат у сторон конфликта.

С начала спецоперации, по подсчетам Минобороны России, украинская армия потеряла 383 тысячи военнослужащих. Под мобилизацию попали женщины и подростки из детдомов.