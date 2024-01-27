27 января 2024, 13:24
«Наш долг». Медведев пообещал сделать все возможное для исчезновения врагов России
Медведев: Запад и Украина попытались бросить вызов цивилизованному миру
Украинские власти и страны Запада попытались бросить вызов не только России, но и всему цивилизованному миру. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в соцсети «ВКонтакте».
Он напомнил о 80-летиии со дня полного снятия блокады Ленинграда и призвал хранить память о подвиге советского народа.
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«Для нас это источник мужества и стойкости в борьбе с силами неофашизма», — рассказал зампред Совбеза.
Медведев добавил, что Россия продолжает борьбу с силами неофашизма. По его словам, украинское руководство с помощью поддержки Запада «пытается бросить вызов» миру.
«Сделаем все, чтобы, как и 80 лет назад, наши враги навсегда исчезли с лица земли», — заключил политик.
Он назвал 80-летие со дня полного снятия блокады Ленинграда особой датой для России. Фашисты не смогли сломить дух советских горожан и военнослужащих, подчеркнул Медведев. Ленинград выстоял, несмотря на обстрелы и голод, отметил он.
Ранее президент Владимир Путин назвал великим нравственным примером героизм ленинградцев, переживших блокаду. Он объяснил, что защитники и жители города «не покорились, все одолели и сокрушили нацистов».
Дмитрий Медведев
Россия
Запад
Украина
Блокада Ленинграда
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