Мир 27 января 2024, 13:24 «Наш долг». Медведев пообещал сделать все возможное для исчезновения врагов России Медведев: Запад и Украина попытались бросить вызов цивилизованному миру РИА «Новости»

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Украинские власти и страны Запада попытались бросить вызов не только России, но и всему цивилизованному миру. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в соцсети «ВКонтакте».

Он напомнил о 80-летиии со дня полного снятия блокады Ленинграда и призвал хранить память о подвиге советского народа.

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«Для нас это источник мужества и стойкости в борьбе с силами неофашизма», — рассказал зампред Совбеза.

Медведев добавил, что Россия продолжает борьбу с силами неофашизма. По его словам, украинское руководство с помощью поддержки Запада «пытается бросить вызов» миру.

«Сделаем все, чтобы, как и 80 лет назад, наши враги навсегда исчезли с лица земли», — заключил политик.

Он назвал 80-летие со дня полного снятия блокады Ленинграда особой датой для России. Фашисты не смогли сломить дух советских горожан и военнослужащих, подчеркнул Медведев. Ленинград выстоял, несмотря на обстрелы и голод, отметил он.

Ранее президент Владимир Путин назвал великим нравственным примером героизм ленинградцев, переживших блокаду. Он объяснил, что защитники и жители города «не покорились, все одолели и сокрушили нацистов».