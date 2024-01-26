Власть 26 января 2024, 17:46 Путин назвал нравственным примером победивших нацизм и переживших блокаду россиян Путин: пережившие нацизм и победившие блокаду люди навсегда останутся примером РИА «Новости»

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Люди, которые смогли пережить блокаду Ленинграда и победить нацизм, навсегда останутся нравственным примером для россиян. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии закладки атомного ледокола «Ленинград» в Санкт-Петербурге.

Он напомнил, что 27 января исполнится 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от блокады и новый ледокол станет еще одной данью памяти подвигу города, мужеству его защитников и жителей, которые «не покорились, все одолели и сокрушили нацистов».

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«Жизнь, единство, сплоченность поколения победителей всегда будут для нас великим нравственным примером и в борьбе за суверенитет, за свободу, за нашу Родину будут хорошим примером и в труде, и в бою», — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что атомный ледокол «Ленинград» станет уже пятым кораблем в своей серии. Его закладка — очередной шаг к укреплению технологического, индустриального потенциала России, указал президент.

Он рассказал также, что в 2025 году стартует строительство атомного ледокола «Сталинград».