Население Китая увеличилось на 72 млн человек с 2010 года

Население Китая в прошлом году увеличилось на 0,83% и составило 1,41178 миллиарда человек. С 2010 года число китайцев возросло на 72,06 миллиона. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

«Население материкового Китая составило 1,41178 млрд человек, что на 72,06 миллиона (5,38%) больше по сравнению с 2010 годом», — сказано в докладе. Его процитировал ТАСС.

В 2019 году население страны — 1,40005 миллиарда человек. По данным опубликованной статистики, в КНР живут около 688,44 миллиона женщин и 723,34 миллиона мужчин. Порядка 63,35% населения — это люди в возрасте от 15 до 59 лет, еще 18,7% — от 60 лет. Доля подростков до 14 лет — 17,95%. При этом доля горожан в Китае составила примерно 63,89%, что на 14,21% больше, чем в 2010 году.

В документе сказано, что примерно 40% человек живет в восточной части КНР, еще четверть — в центральном регионе и лишь 7% — в Северо-Восточной Китае, который граничит с Россией. При этом с начала 2010-х население провинций это части страны уменьшилось на 1,2%,

Согласно статистике, 91,11% жителей страны — представители народности хань (китайцы), другие 8,89% принадлежат к национальным меньшинствам. За последние 10 лет эти две категории увеличились на 4,93% и 10,26% соответственно.