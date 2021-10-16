NASA вместе с Роскосмосом выяснит причину потери ориентации МКС в пространстве

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено вместе с Роскосмосом выяснить причины, по которым МКС потеряла ориентацию в пространстве. Данные оценивают управляющие полетом.

Представитель NASA напомнил ТАСС, что специалисты с российской стороны провели запланированное тестовое включение двигателей корабля «Союз МС-18» около 12:00 по московскому времени.

«Работа двигателей неожиданно продолжилась после закрытия тестового окна, что <…> привело к потере контроля над ориентацией МКС», — уточнили в агентстве.

Контроль над ориентацией станции удалось вернуть в течение 30 минут. Сейчас состояние МКС стабильно.

«Управляющие полетом продолжают оценивать данные о потере станцией ориентации из-за включения двигателей. Мы и Роскосмос сотрудничаем по установлению первопричин произошедшего», — подчеркнули в NASA.

Возвращение «Союза МС-18» с киноэкипажем на борту на Землю запланировано на прежние сроки.