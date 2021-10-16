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    16 октября 2021, 08:47

    NASA раскрыла подробности потери ориентации МКС

    NASA: потеря ориентации МКС длилась 30 минут

    Антон Ишбульдин

    Сотрудники NASA раскрыли подробности потери МКС ориентации в пространстве 15 октября. По данным космического агентства, контроль над станцией был восстановлен за 30 минут.

    NASA раскрыла подробности потери ориентации МКС

    В NASA подчеркнули, что продолжают совместную работу с представителями Роскосмоса по установлению всех подробностей инцидента, сообщил ТАСС.

    «Управляющие полетом продолжают оценивать данные о потере станцией ориентации из-за включения двигателей», — добавили в ведомстве.

    По данным NASA, российские специалисты провели тестовый запуск двигателей корабля «Союз МС-18», но двигатели продолжили работать после закрытия тестового окна. Из-за этого МКС потерла пространственную ориентацию. Управляющие полетом специалисты исправили ситуацию за 30 минут.

    По мнению американской стороны, возвращение на Землю корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем на борту состоится в ранее установленные сроки. Их возвращение запланировано на 17 октября.

    Члены киноэкипажа — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они уже начали готовиться к возвращению с МКС на Землю. Их готовит к посадке космонавт Олег Новицкий.