NASA раскрыла подробности потери ориентации МКС

Сотрудники NASA раскрыли подробности потери МКС ориентации в пространстве 15 октября. По данным космического агентства, контроль над станцией был восстановлен за 30 минут.

В NASA подчеркнули, что продолжают совместную работу с представителями Роскосмоса по установлению всех подробностей инцидента, сообщил ТАСС.

«Управляющие полетом продолжают оценивать данные о потере станцией ориентации из-за включения двигателей», — добавили в ведомстве.

По данным NASA, российские специалисты провели тестовый запуск двигателей корабля «Союз МС-18», но двигатели продолжили работать после закрытия тестового окна. Из-за этого МКС потерла пространственную ориентацию. Управляющие полетом специалисты исправили ситуацию за 30 минут.

По мнению американской стороны, возвращение на Землю корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем на борту состоится в ранее установленные сроки. Их возвращение запланировано на 17 октября.

Члены киноэкипажа — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они уже начали готовиться к возвращению с МКС на Землю. Их готовит к посадке космонавт Олег Новицкий.