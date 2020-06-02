NАSА: потенциально опасный астероид приблизится к Земле

2002 NN4 должен пронестись рядом с Землей 6 июня в 06:20 по московскому времени. Ученые считают, что астероид не столкнется с планетой. Ведь он будет в 13 раз дальше от нее, чем находится орбита Луны. Об этом написало РИА «Новости».

Однако он все же считается опасным, так как его траектория пересекает орбиту планеты Земля. О существовании этого астероида стало известно в 2002 году. Его размер — примерно 250-270 метров. Он может облететь вокруг Солнца примерно за 300 земных суток.

Тем временем американские астрономы зафиксировали крупнейшую с осени 2017 года вспышку на Солнце. Однако излучение от нее не должно повлиять на здоровье людей. Эксперты считают, что этот процесс может ухудшить качество GPS.

В июне 2020-го произойдет сразу несколько важных астрономических явлений. Так, 5 июня, можно будет увидеть полутеневое затмение Луны, 19 июня — затмение Венеры, а затмение Солнца случится 21 июня.