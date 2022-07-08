NASA набросилось на Роскосмос за фото космонавтов с флагом ЛНР на МКС
NASA осудило фото российских космонавтов на МКС с флагом ЛНР
Американское космическое агентство NASA обвинило Россию в использовании МКС в политических целях. Претензии последовали после того, как российские космонавты сфотографировались с флагом ЛНР, поздравив народную республику с освобождением.
О негативной реакции NASA на фото космонавтов сообщила газета The Washington Post. В заявлении американское агентство отметило, что решительно осуждает «использование МКС в политических целях», написало РИА «Новости».
По мнению представителей NASA, это в корне несовместимо с основной функцией станции, которая состоит в том, чтобы продвигать науку и развивать технологии в мирных целях.
Снимок российских космонавтов появился в понедельник, 4 июля, в Telegram-канале Роскосмоса. На фото Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков держат в руках флаг ЛНР. Там же была еще одна фотография с флагом ДНР.
«День освобождения Луганской Народной Республики! Празднуем и на Земле, и в космосе. <…> Это долгожданный день, который жители оккупированных районов Луганской области ждали восемь лет. Мы уверены, что 3 июля 2022 года навсегда войдет в историю республики», — говорится в подписи к снимкам.
О полном освобождении ЛНР глава Минобороны Сергей Шойгу 3 июля доложил президенту Владимиру Путину.