NASA набросилось на Роскосмос за фото космонавтов с флагом ЛНР на МКС

Американское космическое агентство NASA обвинило Россию в использовании МКС в политических целях. Претензии последовали после того, как российские космонавты сфотографировались с флагом ЛНР, поздравив народную республику с освобождением.

О негативной реакции NASA на фото космонавтов сообщила газета The Washington Post. В заявлении американское агентство отметило, что решительно осуждает «использование МКС в политических целях», написало РИА «Новости».

По мнению представителей NASA, это в корне несовместимо с основной функцией станции, которая состоит в том, чтобы продвигать науку и развивать технологии в мирных целях.

Снимок российских космонавтов появился в понедельник, 4 июля, в Telegram-канале Роскосмоса. На фото Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков держат в руках флаг ЛНР. Там же была еще одна фотография с флагом ДНР.

«День освобождения Луганской Народной Республики! Празднуем и на Земле, и в космосе. <…> Это долгожданный день, который жители оккупированных районов Луганской области ждали восемь лет. Мы уверены, что 3 июля 2022 года навсегда войдет в историю республики», — говорится в подписи к снимкам.

О полном освобождении ЛНР глава Минобороны Сергей Шойгу 3 июля доложил президенту Владимиру Путину.