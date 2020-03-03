«Нас эта тема не интересует». Джабаров оценил позицию Вашингтона по Крыму

«Это разные ситуации. Прибалтийские республики вышли из состава СССР, потому что СССР распался и Россия сама их отпустила. Что касается Крыма, то это вообще другая история», — отметил Джабаров.

Сенатор обратил внимание на то, что полуостров стал частью России на законных основаниях.

«Больше нас эта тема не интересует. Будут ли они признавать Крым нашей территорией, не будут — от этого Крым от нас не уйдет», — резюмировал он.

Ранее Джеймс Гилмор сравнил позицию США по Крыму с отношением к странам Прибалтики в составе СССР. Вашингтон не признавал их принадлежность к Советскому Союзу, а теперь не одобряет возврат полуострова в состав России.