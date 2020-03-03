«Нас эта тема не интересует». Джабаров оценил позицию Вашингтона по Крыму
Первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на высказывание постпреда США при ОБСЕ Джеймса Гилмора. Об этом сообщил сайт RT.
«Это разные ситуации. Прибалтийские республики вышли из состава СССР, потому что СССР распался и Россия сама их отпустила. Что касается Крыма, то это вообще другая история», — отметил Джабаров.
Сенатор обратил внимание на то, что полуостров стал частью России на законных основаниях.
«Больше нас эта тема не интересует. Будут ли они признавать Крым нашей территорией, не будут — от этого Крым от нас не уйдет», — резюмировал он.
Ранее Джеймс Гилмор сравнил позицию США по Крыму с отношением к странам Прибалтики в составе СССР. Вашингтон не признавал их принадлежность к Советскому Союзу, а теперь не одобряет возврат полуострова в состав России.