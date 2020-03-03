В США определились с позицией по Крыму: не признают, как Прибалтику в составе СССР

Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор считает позицию Белого дома по Крыму схожей с отношением Вашингтона к прибалтийским странам, которые были в составе СССР. США не признал их принадлежность к Советскому Союзу так же, как сейчас не одобряет воссоединение полуострова с Россией.

«Мы намерены точно так же отстаивать наши убеждения в данном случае, пока [ситуация] не изменится», — сказал он, отвечая на вопрос касательно позиции Вашингтона по Крыму. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Госдепартамента США.

Постпред Штатов при ОБСЕ считает, что Россия рано или поздно должна изменить свою политику. До этого момента Соединенные Штаты будут придерживаться своих принципов и положений заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое было подписано 35 странами в 1975 году в Хельсинки. В документе шла речь о политических и территориальных итогах Второй мировой войны. В том числе — о территориальной целостности государств, принципа нерушимости границ и невмешательстве во внутренние дела иностранных государств.

Эстония, Латвия и Литва вошли в состав СССР в 1940 году. Это стало возможным после подписания Договора о ненападении между СССР и нацистской Германией. Этот договор известен как пакт Молотова — Риббентропа, германо-советский Договор о дружбе и границе. Вхождение прибалтийских государств в состав Советского Союза не признали ряд стран. В их число входили и США.

Крым стал частью России в марте 2014 года после проведения на полуострове референдума. Тогда большинство крымчан и жителей Севастополя проголосовало за вхождение в состав России.

В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля решил сделать Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. В ответ на это сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил ввести День освобождения Крыма от оккупации Украиной.