15 августа 2023, 12:41
Нарышкин заявил о стремлении Украины физически уничтожить УПЦ
Нарышкин: на Украине стремятся физически уничтожить УПЦ
На Украине продолжают заниматься физическим уничтожением канонической православной церкви, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на XI Московской конференции по международной безопасности. Он подчеркнул, что для Запада в этом вопросе нет красных линий, сообщило РИА «Новости».
«Запад позиционирует себя поборником религиозной свободы, точнее вседозволенности», — указал глава СВР.
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Он обратил внимание, что в Европе и США разрешается и спиливать христианские кресты, и сжигать Коран, и святотатствовать и богохульничать. А вот защищать свою веру — нельзя.
«Логика глобалистов понятна: в эпоху крушения старых идеологий <…> традиционные религии являются источником силы и суверенитета людей, стран и народов», — пояснил Нарышкин.
Именно поэтому Запад стремится бороться с ними и ликвидировать. Такой подход виден на Украине.
«Составляются самые настоящие расстрельные списки, и люди попадают в них за то, что не хотят предавать истинную веру в угоду еретикам», — подчеркнул директор ведомства.
Утром 15 августа представители УПЦ сообщили о том, что полиция начала штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры. По их словам, в этих зданиях живут не только паломники, но и часть братства лавры.
Украина
УПЦ
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