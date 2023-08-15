Мир 15 августа 2023, 12:41 Нарышкин заявил о стремлении Украины физически уничтожить УПЦ Нарышкин: на Украине стремятся физически уничтожить УПЦ РИА «Новости»

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На Украине продолжают заниматься физическим уничтожением канонической православной церкви, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на XI Московской конференции по международной безопасности. Он подчеркнул, что для Запада в этом вопросе нет красных линий, сообщило РИА «Новости».

«Запад позиционирует себя поборником религиозной свободы, точнее вседозволенности», — указал глава СВР.

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Он обратил внимание, что в Европе и США разрешается и спиливать христианские кресты, и сжигать Коран, и святотатствовать и богохульничать. А вот защищать свою веру — нельзя.

«Логика глобалистов понятна: в эпоху крушения старых идеологий <…> традиционные религии являются источником силы и суверенитета людей, стран и народов», — пояснил Нарышкин.

Именно поэтому Запад стремится бороться с ними и ликвидировать. Такой подход виден на Украине.

«Составляются самые настоящие расстрельные списки, и люди попадают в них за то, что не хотят предавать истинную веру в угоду еретикам», — подчеркнул директор ведомства.

Утром 15 августа представители УПЦ сообщили о том, что полиция начала штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры. По их словам, в этих зданиях живут не только паломники, но и часть братства лавры.