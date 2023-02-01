Мир 01 февраля 2023, 03:43 Нарышкин раскрыл мечты НАТО Директор Службы внешней разведки Нарышкин: НАТО продолжает мечтать о поражении России РИА «Новости»

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Страны Североатлантического альянса мечтают о стратегическом поражении России, но их желанию не суждено сбыться. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. Но этому не бывать», — сказал он.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что российские власти внимательно следят за решениями западных стран, касающимися поставок Украине все более опасных видов вооружения. В связи с этим Россия принимает все необходимые меры, чтобы избежать превращения соседней страны в еще большую угрозу.

Как сообщили журналисты, США планируют выделить 2,2 миллиарда долларов в рамках очередного пакета военной помощи Украине. Американское руководство впервые решило отправить ВСУ ракеты большей дальности. О каких именно ракетах идет речь пока неизвестно.

Сейчас на Украину направляется первая партия боевых машин пехоты Bradley. США отправили 60 единиц техники на судне норвежско-шведской компании Wallenius Wilhelmsen.