Мир 28 марта 2024, 10:30 Нарышкин провел переговоры с министром госбезопасности Северной Кореи РИА «Новости»: Нарышкин встретился с министром госбезопасности Северной Кореи РИА «Новости»

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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин вместе с делегацией ведомства посетил КНДР. В ходе рабочей поездки он провел переговоры с министром госбезопасности страны, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-бюро ведомства.

На повестке встречи были вопросы международной обстановки, тема региональной безопасности, а также пути углубления взаимодействия на фоне давления внешних сил.

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Ранее о визите делегации СВР во главе с Нарышкиным в Пхеньян 25–27 марта сообщил ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. По информации ЦТАК, переговоры сторон посвятили укреплению сотрудничества в ответ на «интриги враждебных сил».

В середине марта ЦТАК сообщало о визите Ким Чен Ына на публичное мероприятие на автомобиле премиум-класса Aurus, подаренном ему президентом России Владимиром Путиным.