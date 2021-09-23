Нарышкин назвал новое заявление Скотленд-ярда по делу Скрипалей ложью

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин прокомментировал заявление Скотленд-Ярда по поводу причастности еще одного россиянина к отравлению Скрипалей. По его словам, это доводы являются очередной ложью. Об этом рассказало РИА «Новости».

«Кроме того, в свете последних афганских событий это, наверное, еще и попытка отвлечь общественность от позора бегства из Афганистана — прежде всего войск Соединенных Штатов Америки и их союзников в лице, в том числе, Великобритании, отвлечь общественность от того факта, что в настоящее время блок НАТО просто уже не в силах поддерживать безопасность в том или ином регионе мира», — добавил Нарышкин.

Ранее в британской полиции заявили, что «Сергей Федотов», якобы третий участник отравления Скрипалей, является вымышленным именем сотрудника ГРУ Дениса Сергеева.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. В Великобритании считают, что к покушению причастны российские разведчики, но Москва категорически отрицает данное обвинение.