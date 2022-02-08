Народная милиция ЛНР заявила о прибытии на Украину ста спецназовцев из Великобритании

На Украину прибыли более 100 военных специальных операций из Великобритании. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко на странице образования в Сети.

«Нами получены данные о прибытии на Украину более 100 бойцов сил специальных операций Великобритании», — отчитался Филипоненко.

Он отметил, что, согласно официальному заявлению Великобритании, бойцы прибыли в качестве тренеров для украинской армии, но согласно данным разведки ЛНР, спецназовцы приехали в составе штатных подразделений и могут проводить и разведывательно-диверсионные действия.

«В ближайшее время ожидается их прибытие в расположение 79-й бригады в зоне так называемой операции объединенных сил ВСУ», — уточнил представитель милиции ЛНР.

Западные страны продолжают оказывать военную помощь Украине. От США страна получила уже пятую партию оружия на грузовом самолете, общая масса которой составила 84 тонны. Поставки одобрила администрация президента США Джо Байдена.