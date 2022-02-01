Пятый самолет с партией американского вооружения прибыл на Украину

Украина получила от США пятую партию вооружения. Грузовой самолет доставил в Киев 84 тонны военной помощи, в том числе боеприпасы. Об этом рассказал глава украинского Минобороны Алексей Резников в Twitter.

Резников отметил, что в ближайшее время должен прийти «очередной груз оборонного вооружения от друзей из США».

К посту он прикрепил фотографию отсека грузового самолета, заставленного большим количеством ящиков.

«Пятая „птица“ в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов различного калибра», — написал украинский министр.

Первую партию груза военного назначения весом свыше 90 тонн Украина получила из Соединенных Штатов 22 января. Вторую — более чем с 80 тоннами американского оружия — доставили на следующий день, напомнил ТАСС.

Третий самолет прибыл на Украину 25 января. На его борту было летальное вооружение. А 28 января в Киев привезли 81 тонну боеприпасов разного калибра. Поставки ведут в рамках одобренной администрацией президента США Джо Байдена помощи Украине. Для этих целей американцы выделили 200 миллионов долларов.