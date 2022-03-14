Народная милиция ЛНР рассказала про освобождение деревни Варваровка

Народная милиция ЛНР находится примерно в двух километрах от населенного пункта Рубежное. Взята под контроль деревня Варваровка. Бойцам ЛНР удалось уничтожить большое количество украинской военной техники, сообщило РИА «Новости».

«Здесь все спокойно, дальше наши освободители уже идут на рубежах фронта, все освобождают. Сразу хочу отметить, что те люди, которые добровольно сложили оружие, они сейчас сыты, накормлены, в тепле и в добре, как говорится. Ну, а тех, кто не пожелал сложить оружие, ожидала печальная участь», — отметил представитель народной милиции ЛНР.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал об особенностях боевой тактики украинских силовиков. По его словам, отступая, они переходят в жилые дома, в том числе многоквартирные, что замедляет продвижение сил ЛНР. Это связано с тем, что ополченцы стараются сохранить жизни мирных жителей и не могут себе позволить открывать стрельбу по жилым массивам.